Граждане Молдовы смогут владеть двумя внутренними паспортами

Правительство утвердило изменения в Положение о выдаче документов, удостоверяющих личность и учета жителей, в целях упрощения процедуры получения документов, удостоверяющих личность.

Таким образом, при оформлении документов, удостоверяющих личность, не нужно будет представлять свидетельство о регистрации актов гражданского состояния, поскольку данная информация содержится в Регистре населения и в других регистрах. Также не нужны будут документы, подтверждающие право собственности (жилья). Эти данные содержатся в регистре недвижимого имущества.



Гражданин сможет владеть двумя паспортами при условии, что данные в них идентичны.



Внесенные изменения предусматривают и возможность уплаты тарифов и сборов за оказываемые услуги с помощью электронных средств без необходимости подтверждения на бумаге, пишет ntv.md