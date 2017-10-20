Увеличение поставок белорусских лекарств обсудили в Кишиневе

Белоруссия намерена увеличить поставки лекарств в Молдову. Этот вопрос обсудили в ходе встречи официальная делегация Белоруссии с руководством молдавского Агентства по лекарствам и медицинским изделиям.

Как сообщает noi.md, в состав белорусской делегации входили производители лекарственных средств. Также обсуждались вопросы, касающиеся регистрации и авторизации лекарственных средств и изделий медицинского назначения в Молдове, процедуры формирования цен на них, проблемы, с которыми сталкиваются белорусские производители лекарств, а также этап подготовки к следующему заседанию Межправительственной молдо-белорусской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.



Гендиректор Агентства по лекарствам и медицинским изделиям Молдовы Владислав Зара сказал, что в Молдове зарегистрированы четыре компании из Белоруссии, производящие лекарства, а их доля на молдавском фармацевтическом рынке составляет 2%.

«В настоящее время на рынке существует 99 фармацевтических препаратов, 73% из которых - препараты Rx, то есть отпускаемые по рецепту. Агентство по лекарствам и медицинским изделиям будет продолжать и далее поддерживать производителей из Белоруссии и развивать сотрудничество для достижения главной цели: обеспечения качества, безопасности и эффективности лекарственных средств», - сказал Владислав Зара.



Он напомнил, что недавно Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении Белоруссии и Агентство по лекарствам и медицинским изделиям Молдовы подписали меморандум о сотрудничестве в области лекарств, что откроет новый этап партнерства между регуляторами.

Члены белорусской делегации посетили в Кишиневе Лабораторию контроля качества лекарственных средств, после чего провели переговоры с дистрибьюторами фармацевтических препаратов. Также они провели встречу с руководством Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, на которой обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в сфере здравоохранения, фармацевтики и совершенствования договорно-правовой базы.