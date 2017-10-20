Влад Плахотнюк: "У инициативы президента нет ни одного шанса"

Лидер Демпартии Владимир Плахотнюк заявил во вторник, что инициативы президента Игоря Додона по расширению полномочий и роспуску законодательного собрания не будут приняты парламентским большинством. Инициативы президента страны об изменении конституции и расширению полномочий главы государства по вопросу роспуска парламента потерпят неудачу, заявил во вторник председатель Демпартии Владимир Плахотнюк.

"Условия, при которых могут быть проведены досрочные выборы, четко предусмотрены Конституцией. Попытки Игоря Додона изменить основной закон государства в своих собственных интересах или в интересах Партии социалистов, безусловно, приведут к неудаче. У инициативы президента нет ни одного шанса", — написал Плахотнюк на своей странице в Facebook.

Глава Демпартии считает, что такое обещание президента "не в интересах республики и населения страны".

Ранее лидер страны Игорь Додон заявил, что одна из его целей — проведение досрочных парламентских выборов. По его словам, в ближайшее время он предложит парламенту внести поправки в конституцию, дающие президенту право распускать парламент.





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