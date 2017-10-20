Вор пытался вынести из магазина шерстяные шапки у себя в трусах

В Кемеровской области задержали воришку, который решил утеплиться за счет магазина. Жулик умудрился засунуть себе в штаны несколько шерстяных шапок и трусы с начесом. Мужчину задержали на выходе из торгового зала.

А вот зачем покупателю понадобилось столько женских головных уборов, он пояснять продавцам не стал. Поэтому детали своего тура по супермаркету клептоману пришлось вспоминать в полиции.

Впрочем, судя по тюремным татуировкам на пальцах, ему не привыкать к общению с оперативниками, пишет ren.tv