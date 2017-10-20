На нескольких улицах на Чеканах приостановят движение

На нескольких улицах на Чеканах приостановят движение из-за работ по асфальтированию для подготовки круговой развязки на пересечении ул. Узинелор-Лунка, Быкулуй-Индустриалэ. Ограничения будут введены на период с 21-22 октября.

Как сообщает noi.md, закрытыми между 8:00 и 23:00 окажутся участки по ул.Узинелор от пересечения с ул.Волунтарилор и по ул.Лунка Быкулуй от ул.Варница.

Национальный инспекторат патрулирования просит водителей автомобилей, двигающихся в этой зоне, соблюдать указатели временного дорожного движения и следовать указаниям патрульных инспекторов.

В то же время, НИП просит водителей соблюдать дорожные указатели и правила дорожного движения, чтобы избежать ситуаций, которые могут поставить под угрозу безопасность дорожного движения.