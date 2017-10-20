Полицейский прогулялся по центру Москвы с автоматом, направленным на людей

Сотрудник полиции прогулялся в самом центре Москвы с автоматом, направленным прямо на людей.

Сам правоохранитель замечание прохожего сначала игнорирует, а потом и вовсе пытается сбежать от назойливого незнакомца, пишет ren.tv

Почему полицейский не обращает внимания на граждан и пренебрегает элементарными правилами безопасности, остается загадкой.