Грядет похолодание: температура понизится до нуля градусов

Похолодание придет на территорию Молдовы уже в это воскресенье, а на следующей неделе в стране ожидается до нуля градусов.

По прогнозам Государственной гидрометеослужбы, 21 октября днем температура воздуха составит 17-24 градуса и 10-12 градусов ночью. С воскресенья, 22 октября, ожидается постепенное похолодание и к 26 октября в центральных и северных районах страны столбики термометров покажут ноль градусов ночью и 8-10 градусов тепла днем.

22-24 октября возможны кратковременные дожди. Синоптики напоминают, что этот период года характеризуется повышенным количеством туманов.

Патрульная полиция предупреждает население, особенно водителей автомобилей, о том, что туман и слабая в связи с этим видимость (особенно ночью и ранним утром) представляют собой условия повышенного риска для участников дорожного движения, передает Молдпрес.