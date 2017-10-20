Пожилой водитель в Японии по ошибке сбил 7 пешеходов

В Японии пожилой водитель перепутал педали автомобиля и сбил семерых пешеходов.

Инцидент произошел в префектуре Токио. Пожилой водитель выезжал с парковки, и его автомобиль врезался в пешеходов. Остановилось транспортное средство только после удара о заграждение на противоположной стороне дороги. При этом сам водитель затрудняется назвать причину аварии.

"Я, должно быть, нажал не на ту педаль, но я точно не помню", – сказал он.

Среди пострадавших ребенок двух лет. Однако, по мнению медиков, у всех семерых пострадавших полученные травмы не представляют серьезной опасности. Сам виновник происшествия и его пассажирка не пострадали, пишет ren.tv

При этом водитель арестован. Его обвиняют в причинении вреда по неосторожности.