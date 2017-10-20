Голые женщина и две девочки, покрытые белым порошком, обнаружены на парковке в США

В США, в одном из районов Лос-Анджелеса утром в четверг, 19 октября, были обнаружены 26-летняя женщина, 8-летняя и двухмесячная девочки. По информации телеканала FOX, тела обнаруженных лиц были совершенно голыми и покрыты белым порошкообразным веществом.

Полиция отреагировала на сообщение о крике в историческом районе Лос-Анджелеса. Прибыв на место, они обнаружили женщину и детей, причем 8-летняя девочка не дышала. Она была признана мертвой. Причина смерти неизвестна. Женщина и двухмесячная девочка были доставлены в больницу.

По данным полицейских экспертов, порошок, которым были покрыты тела обнаруженных, является одним из вариантов детского питания. Никаких травм на телах женщины и детей не обнаружено, пишет ren.tv

Продавец ближайшего магазина сообщил, что трио было замечено в среду вечером за пределами парковки. Уже тогда они были в том виде, в котором их обнаружили правоохранители. Кроме того, мужчина сообщил, что женщина пыталась открыть дверь одного из автомобилей на стоянке.

В настоящее время полиция пытается разобраться в этом деле. Порошковое вещество было также обнаружено в доме, где, как полагают полицейские, жила женщина. Оттуда же в полицию поступали вызовы о нападении с применением оружия, однако тогда правоохранители признаков преступления не обнаружили.