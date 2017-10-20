На имя Евгения Шевчука возбуждено шесть уголовных дел

Бывшего тираспольского лидера Евгения Шевчука могут судить и в его отсутствие. Заявление было сделано председателем следственного комитета Тирасполя Вячеславом Брынзарем.

Ранее верховный совет левобережья Днестра согласился лишить Шевчука иммунитета. На имя Евгения Шевчука, который управлял сепаратистским регионом в период с 2011 по 2016 годы, возбуждено шесть уголовных дел, пишет independent.md.

Шевчуку грозит до 12 лет лишения свободы, однако он покинул территорию Приднестровья.

"Следственный комитет готов передать дела в суд в ближайшее время", - сообщил Брынзарь.

Он также уточнил, что Шевчука обвиняют в коррупции, контрабанде, злоупотреблении служебным положением, незаконном присвоении государственных денег в особо крупных размерах, а также необоснованной задержке выплат пенсий и зарплат.