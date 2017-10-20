Первую в мире дорогу из туалетной бумаги построили в Голландии

Впервые в мире в Голландии построили дорогу из переработанной туалетной бумаги. Прессованные гранулы целлюлозы изготовили из использованной бумаги, предварительно ее очистив и высушив.

Дорожное полотно для велосипедистов длиной один километр соединит два города - Леуварден и Стинс. Пока неясно, выдержит ли дорога более тяжелый транспорт.

Новый способ утилизации отходов придумали местные компании CirTec и KNN Cellulose, передает newsru.com. Голландцы придумали цикл переработки, позволивший эффективно извлекать целлюлозу из отходов. Инженеры создали установку, которая фильтрует сточные воды канализации и производит до 400 кг очищенной целлюлозы в день.

Инженеры отмечают, что строить дороги из переработанной туалетной бумаги не только экономично, но еще и экологически безопасно. К тому же полотно из целлюлозы трудно отличить от обычного асфальта, говорит губернатор провинции Фрисландия.

Ежегодно голландцы используют около 180 тонн туалетной бумаги, и весь этот объем можно переработать качественную целлюлозу. Авторы идеи видят за новой технологией большое будущее и не сомневаются в ее широком применении. Часть сырья, добытого из голландских канализаций, уже экспортируют в Великобританию. Там из него делают биокомпозит.