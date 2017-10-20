Новый ракурс: на обложке Playboy впервые появится трансгендер

24-летняя французская модель Инес Рау, которая сделала операцию по смене пола в 15 лет, станет девушкой месяца и появится на обложке нового, ноябрьского выпуска Playboy.

Рау переехала в США сразу после операции. Здесь она начала выступать в качестве танцовщицы на концертах. В это время она подружилась с Дэвидом Гетта.

Модель борется за права женщин и движения ЛГБТ, а также ее волнуют проблемы экологии, пишет ren.tv