Результаты исследования, проведенного целым рядом международных и неправительственных организаций, свидетельствуют о том, что каждая шестая преждевременная смерть в мире вызвана загрязнением окружающей среды. В 2015 году от болезней, вызванных ухудшением экологии, умерли 9 млн человек - в три раза больше, чем от СПИДа, туберкулеза и малярии вместе взятых, и в 1,5 раза больше, чем в результате войн и насилия.
В исследовании приводятся данные о медицинских и экономических издержках, связанных с загрязнением воздуха, воды и почвы. Ученые, участвовавшие в исследовании, намерены обращаться к людям, ответственным за принятие решений по всему миру, чтобы донести до них последствия загрязнения окружающей среды и поднять вопрос о доступных и экономически эффективных стратегиях борьбы с ухудшением экологии.
Как отмечает The Guardian, большинство смертей, связанных с токсичными воздухом, водой и почвой, приходятся на наиболее бедные страны. В Индии, Чаде и на Мадагаскаре с загрязнением окружающей среды связана четверть всех смертей. Международные исследователи полагают, что ухудшение экологии является "чрезвычайно дорогостоящим тормозом" для развивающихся стран.
В богатых странах влияние ухудшения экологии на продолжительность жизни также имеет свою специфику. Так, США и Япония входят в первую десятку стран с высоким уровнем смертности от "технологичного" загрязнения, связанного с неэкологичным топливом и химическими выбросами. В быстроразвивающихся странах на состояние окружающей среды влияют высокие темпы строительства и появление новых автомобилей, уточняет The Independent.
По подсчетам исследователей, в странах с низким уровнем доходов ущерб от загрязнения окружающей среды наносит национальной экономике ущерб, эквивалентный 1,3% валового внутреннего продукта. В странах с высоким уровнем дохода ущерб сопоставим с 1,7% всех расходов на здравоохранение.
В целом потери от загрязнения окружающей среды оценены в 4,6 трлн долларов в год, что эквивалентно 6% мирового ВВП, передает newsru.com.
"Загрязнение - это гораздо больше, чем экологический вызов. Это глубокая и повсеместная угроза, которая затрагивает многие аспекты существования человечества. Проблема заслуживает пристального внимания международных лидеров, гражданского общества, медицинских работников и людей во всем мире. Несмотря на далеко идущие последствия для здоровья, экономики и окружающей среды, загрязнение окружающей среды было упущено в планировании международной помощи и глобальных программах здравоохранения, а некоторые стратегии контроля недофинансируются", - говорит профессор Филипп Ландриган из Медицинской школы Икана в Нью-Йорке.
По его мнению, уровень смертности от загрязнения окружающей среды будет быстро нарастать. Так, к 2050 году количество смертей от загрязнения воздуха в Юго-Восточной Азии должно удвоиться.
Всего в подготовке доклада участвовало более 40 исследователей из правительств и университетов по всему миру. Их работу финансировали ООН, Евросоюз и США.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День будет отмечен высокой активностью. Постарайтесь избежать ссоры с любимым человеком, возможно сегодня это окажется сложно выполнить. Вам могут сделать выгодное деловое предложение, от которого не следует отказываться. Вечером ждите приятных гостей.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Дома будут царить мир и покой, настроение и самочувствие будут на высоте. На работе, возможно, придется решать правовые и юридические вопросы, обращаться в суд. Будьте осторожны с самолетом.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Известие, которое сегодня придет к Вам, станет весьма неожиданным и радостным для всех домочадцев. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Сегодня может случиться так, что Вы будете зависеть от своих партнеров, поэтому, претворяя свои планы в жизнь, не забывайте о тех, кто помогал Вам. Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня Вас ждут финансовые потери - все из-за Вашей чрезмерной самонадеянности. Возникнет множество неотложных дел, потребующих предельной собранности. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.
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СТРЕЛЕЦ
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Активный, творческий день. Мечты должны соответствовать реальности. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. На всякий случай обойдите вопросы наследства, иначе ничего, кроме раздражения и обид, не получится. Смело проявляйте инициативу, выдвигайте на рассмотрение коллег и начальства свои идеи и предложения. Хорошо пойдут дела у финансистов.
|Banca Nationala a Moldovei
авторы DW