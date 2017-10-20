Девять млн жизней в год: ученые узнали цену загрязнения окружающей среды

Результаты исследования, проведенного целым рядом международных и неправительственных организаций, свидетельствуют о том, что каждая шестая преждевременная смерть в мире вызвана загрязнением окружающей среды. В 2015 году от болезней, вызванных ухудшением экологии, умерли 9 млн человек - в три раза больше, чем от СПИДа, туберкулеза и малярии вместе взятых, и в 1,5 раза больше, чем в результате войн и насилия.

В исследовании приводятся данные о медицинских и экономических издержках, связанных с загрязнением воздуха, воды и почвы. Ученые, участвовавшие в исследовании, намерены обращаться к людям, ответственным за принятие решений по всему миру, чтобы донести до них последствия загрязнения окружающей среды и поднять вопрос о доступных и экономически эффективных стратегиях борьбы с ухудшением экологии.

Как отмечает The Guardian, большинство смертей, связанных с токсичными воздухом, водой и почвой, приходятся на наиболее бедные страны. В Индии, Чаде и на Мадагаскаре с загрязнением окружающей среды связана четверть всех смертей. Международные исследователи полагают, что ухудшение экологии является "чрезвычайно дорогостоящим тормозом" для развивающихся стран.

В богатых странах влияние ухудшения экологии на продолжительность жизни также имеет свою специфику. Так, США и Япония входят в первую десятку стран с высоким уровнем смертности от "технологичного" загрязнения, связанного с неэкологичным топливом и химическими выбросами. В быстроразвивающихся странах на состояние окружающей среды влияют высокие темпы строительства и появление новых автомобилей, уточняет The Independent.

По подсчетам исследователей, в странах с низким уровнем доходов ущерб от загрязнения окружающей среды наносит национальной экономике ущерб, эквивалентный 1,3% валового внутреннего продукта. В странах с высоким уровнем дохода ущерб сопоставим с 1,7% всех расходов на здравоохранение.

В целом потери от загрязнения окружающей среды оценены в 4,6 трлн долларов в год, что эквивалентно 6% мирового ВВП, передает newsru.com.

"Загрязнение - это гораздо больше, чем экологический вызов. Это глубокая и повсеместная угроза, которая затрагивает многие аспекты существования человечества. Проблема заслуживает пристального внимания международных лидеров, гражданского общества, медицинских работников и людей во всем мире. Несмотря на далеко идущие последствия для здоровья, экономики и окружающей среды, загрязнение окружающей среды было упущено в планировании международной помощи и глобальных программах здравоохранения, а некоторые стратегии контроля недофинансируются", - говорит профессор Филипп Ландриган из Медицинской школы Икана в Нью-Йорке.

По его мнению, уровень смертности от загрязнения окружающей среды будет быстро нарастать. Так, к 2050 году количество смертей от загрязнения воздуха в Юго-Восточной Азии должно удвоиться.

Всего в подготовке доклада участвовало более 40 исследователей из правительств и университетов по всему миру. Их работу финансировали ООН, Евросоюз и США.