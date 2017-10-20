Шесть полицейских арестованы за убийство подростка в пакистанской школе

Шесть сотрудников полиции Пакистана обвиняются в избиении до смерти 16-летнего христианина Арслана Масиха. По данным правозащитников, Масиху мстили за отказ перейти в ислам и отказаться от своих религиозных убеждений. Расправа произошла прямо в учебном заведении, сообщает сайт Британско-пакистанской христианской ассоциации.

Преступление было совершено в городе Шейхупур провинции Пенджаб. У Арслана Масиха, который был учеником восьмого класса, возник конфликт с агрессивным исламским юношей. Тот заставлял Масиха перейти из христианства в мусульманскую веру, но получил твердый отказ, передает newsru.com.

Как оказалось, дядя этого мусульманина Сардар Билу служил в местной полиции в звании констебля. Узнав от племянника о конфликте с христианином, Билу и пятеро его сослуживцев пришли 9 октября в учебное заведение, в котором учился Арслан. По словам отца юноши Муштака Масиха, полицейские ударом ноги распахнули дверь в класс, а затем вывели из помещения его сына, на которого указал Сардар Билу.

Хотя Масих извинился за ссору с племянником полицейского, Билу потребовал, чтобы Арслан пошел с ним в полицейский участок.

За Масиха заступился один из учителей, однако стражи порядка стали избивать его. Тогда уже Арслан встал на защиту педагога. В итоге юношу избили дубинками и рукояткой пистолета на глазах у его одноклассников.

Пострадавшего, который находился в бессознательном состоянии, полицейские связали и положили в служебный фургон. Увидев, что Арслан уже не подает признаков жизни, стражи порядка передумали везти его в участок и выбросили на обочине дороги, после чего скрылись. Позднее юношу госпитализировали, но врачи констатировали его смерть.

После убийства Арслана в Пенджабе возросла напряженность между мусульманскими и христианскими общинами, пишет The Pakistan Christian Post.

По данным BPCA, расследование идет полным ходом. Полицейским предъявлено обвинение в убийстве при отягчающих обстоятельствах, преступном сговоре и незаконном использовании оружия. В рамках расследования опрошены члены семьи потерпевшего и пострадавший от рук полицейских педагог Арслан Фархан Тадж.l

