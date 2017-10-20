Ученые: спиртное в умеренных количествах влияет на языковые навыки

Ученые пришли к неожиданному выводу: небольшие дозы алкоголя помогают общаться на иностранных языках. Был проведен эксперимент с участием 50 немцев, которые изучали нидерландский язык.

От них требовалось пообщаться на любую из тем с носителями нидерландского языка, предварительно выпив напиток, который позиционировался в качестве сока. В ряде случаев это был сок, а отдельным добровольцам давали подкрашенную и разбавленную водку.



За общением следили наблюдатели, которые не были посвящены в детали эксперимента. В конце эксперимента группа наблюдавших и общавшихся с иностранцами должна была оценить уровень знаний языка. Оказалось, пившие алкоголь показали более высокий результат. Они быстрее и правильнее произносили иностранные слова. Притом, на самооценку спиртное не влияло, передает meddaily.ru.