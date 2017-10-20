"Мы впервые показываем такой уровень открытости и надеемся, что это позволит пользователям доверять нам в будущем", - говорится в сообщении.

Предполагается, что уже в октябре в сервисе микроблогов начнут действовать правила, защищающие людей, изображенных на фотографиях в обнаженном виде, а пользователям, чьи аккаунты были заблокированы, позволят обжаловать это решение.

В компании намерены расширить понятие "несогласованное изображение обнаженного тела", чтобы оговорить ситуации, когда изображенный на фото человек не знал о съемке. Речь, к примеру, идет о фотографиях женщин с задранными юбками или фото со скрытых камер. "Аккаунт пользователя, которого мы определим как первоисточник таких изображений, будет немедленно заблокирован", - обещают в Twitter.

В ноябре и декабре последует очередная серия обновлений, касающихся изображений, разжигающих ненависть, а также аккаунтов, которые используют насилие для продвижения в сети. Кроме того, будет введен запрет на оскорбительные названия аккаунтов, передает newsru.com.