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У актера Владимира Этуша украли 28 миллионов рублей
// фото: Global Look Press
14:51, 20 Oct 2017
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Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении бывшего председателя Национального банка Республики Абхазия Дауру Барганджии, который, по версии следствия, мошенническим путем украл у народного артиста СССР Владимира Этуша 28 млн рублей.

По информации ПАСМИ, еще в декабре 2013 года Этуш и его супруга Елена согласились на предложение Барганджии разместить свои средства в швейцарском банке, где у него якобы были тесные связи. Барганджия получил от семьи Этуша 530 тыс. долларов и 235 тыс. евро (28,04 млн рублей по курсу 2013 года).

Вскоре после этого народный артист СССР потребовал от своего друга вернуть вложенные в швейцарский банк средства, но получил отказ. Экс-председатель Национального банка Абхазии сказал Этушу, что не сможет выполнить просьбу. В октябре 2017 года артист обратился с заявлением в правоохранительные органы.

Главное следственное управление СК по Москве подтвердило возбуждение уголовного дела.

"По факту хищения денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих Этушу, в отношении 59-летнего мужчины возбуждено уголовное дело. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество")", - пояснила официальный представитель ведомства Юлия Иванова, передает newsru.com.




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