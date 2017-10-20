Предъявлено обвинение охраннику концлагеря Майданек

Прокуратура Франкфурта-на-Майне предъявила обвинение бывшему охраннику концентрационного лагеря Майданек.

96-летний житель Франкфурта обвиняется в пособничестве в убийстве еврейских заключенных. На момент совершения преступления охраннику было 22 года. В Майданеке он служил с августа 1943 по январь 1944 года, передает dw.com.

Следствие уверено, что обвиняемый, как и другие эсэсовцы, охранявшие лагерь смерти, знал о происходящих в нем массовых убийствах. Он обладал информацией о том, что "беззащитных перед лицом своей судьбы людей убивали, исходя из расистских, человеконенавистнических мотивов", говорится в обвинении.

В частности, обвиняемый принимал участие в так называемой операции "Праздник урожая", в ходе которой 3 ноября 1943 года 17 тысяч евреев были расстреляны у собственноручно вырытых могил. Действия обвиняемого, которые он совершал намеренно и с полным осознанием происходящего, стали частью этих жестоких преступлений, несмотря на то, что лично он не принимал участия в расстрелах, считает следствие.

Теперь Франкфуртский земельный суд должен принять решение о том, состоится ли процесс по этому делу. Состояние здоровья 96-летнего обвиняемого позволяет ему принять участие в процессе, однако только два дня в неделю и максимум на два часа в день, сообщает агентство dpa.