Судебные решения, в которых государство имеет статус должника, будут исполняться в течение трех месяцев, а не полугода, как ранее. Соответствующий законопроект о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты был принят в окончательном чтении парламентом.
Документ разработан Министерством юстиции для исполнения решения Конституционного суда о контроле конституционности некоторых положений, касающихся исполнения требований против государства.
В 2016 году Конституционный суд постановил, что некоторые положения действующего законодательства ограничивают сферу окончательных судебных решений, что противоречит положениям статьи 120 Конституции. КС постановил, что трехмесячный срок исполнения является достаточным и разумным, и указал, что следует проводить различие между ситуациями, в которых приостановление судебного решения запрашивается физическими и юридическими лицами частного права, и теми, в которых оно запрашивается юридическими лицами публичного права, передает Молдпрес.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня возможны перемены. Возможно, придется взвалить на себя все домашние обязанности или ухаживать за больным родственником. После обеда Ваше настроение изменится, Вы почувствуете себя более собранно, дела пойдут лучше. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День будет отмечен высокой активностью. Постарайтесь избежать ссоры с любимым человеком, возможно сегодня это окажется сложно выполнить. Вам могут сделать выгодное деловое предложение, от которого не следует отказываться. Вечером ждите приятных гостей.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Дома будут царить мир и покой, настроение и самочувствие будут на высоте. На работе, возможно, придется решать правовые и юридические вопросы, обращаться в суд. Будьте осторожны с самолетом.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Известие, которое сегодня придет к Вам, станет весьма неожиданным и радостным для всех домочадцев. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День подобьет Вас на споры со старшими. Любовное свидание лучше отложить - ни к чему хорошему оно не приведет. Родственники помогут устроиться на интересную и доходную работу. Воздержитесь от тяжелой пищи.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Сегодня может случиться так, что Вы будете зависеть от своих партнеров, поэтому, претворяя свои планы в жизнь, не забывайте о тех, кто помогал Вам. Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Не обольщайтесь заманчивыми предложениями. Будет много встреч, обнадеживающих переговоров, возможно, откроются заманчивые перспективы. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня Вас ждут финансовые потери - все из-за Вашей чрезмерной самонадеянности. Возникнет множество неотложных дел, потребующих предельной собранности. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День придаст решимости Вашим действиям. Если Вы в ссоре, самое время помириться. Некоторые, наконец, найдут что-то, что давно искали. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня к вам обратятся с деловым предложением, но принимать его сразу не стоит, так как оно окажется не очень выгодным для вас. Именно сегодня Вам, возможно, повезет решить проблемы личной жизни. Отличное настроение и боевой настрой, полученные вместе с утренним зарядом бодрости, способствуют Вашему самоутверждению. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Активный, творческий день. Мечты должны соответствовать реальности. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. На всякий случай обойдите вопросы наследства, иначе ничего, кроме раздражения и обид, не получится. Смело проявляйте инициативу, выдвигайте на рассмотрение коллег и начальства свои идеи и предложения. Хорошо пойдут дела у финансистов.
|Banca Nationala a Moldovei
авторы DW