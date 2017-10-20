Сокращены сроки исполнения судебных решений

Судебные решения, в которых государство имеет статус должника, будут исполняться в течение трех месяцев, а не полугода, как ранее. Соответствующий законопроект о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты был принят в окончательном чтении парламентом.

Документ разработан Министерством юстиции для исполнения решения Конституционного суда о контроле конституционности некоторых положений, касающихся исполнения требований против государства. В 2016 году Конституционный суд постановил, что некоторые положения действующего законодательства ограничивают сферу окончательных судебных решений, что противоречит положениям статьи 120 Конституции. КС постановил, что трехмесячный срок исполнения является достаточным и разумным, и указал, что следует проводить различие между ситуациями, в которых приостановление судебного решения запрашивается физическими и юридическими лицами частного права, и теми, в которых оно запрашивается юридическими лицами публичного права, передает Молдпрес.

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