Румынская розничная сеть Дедеман отказывается от инвестиций в Молдову

Румынская розничная сеть Дедеман объявляет об отзыве своего проекта из Молдовы. Таким образом, наша страна теряет инвестиции в размере 20-ти миллионов долларов.

В администрации Дедемана говорят, что причиной ухода являются чрезмерные бюрократические барьеры, из-за которых проект оказался заблокирован в Кишинёвском муниципальном совете.



Сеть "Dedeman" объявила о намерении зайти на молдавский рынок ещё в 2014 году. Согласно договорённостям, на месте комплекса старых зданий бывшего столичного кожзавода должны были построить коммерческий центр с большой парковкой. Проект предусматривал создание более 200 новых рабочих мест.



Исполняющий обязанность мэра столицы Нистор Грозаву заявил, что проект рассмотрели в комиссиях, но процесс его утверждения в муниципальном совете требует более длительного времени.

В то же время, исполняющий обязанности секретаря столичного мунсовета Адриан Талмач не смог сообщить подробности по этому вопросу, ссылаясь на необходимость узнать больше информации. Проект находился на рассмотрении в Кишинёвском муниципальном совете с декабря 2016 года.





