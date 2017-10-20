На экскурсии в центре Флоренции погиб турист

В Италии в центре Флоренции испанского туриста убило каменной декоративной капителью, оторвавшейся от нефа храма (базилики) Санта-Кроче - одной из самых популярных достопримечательностей города.

Инцидент произошел около 14:30. Камень, который полицейские описали как "достаточно большой", оторвался на высоте около 20 метров и упал на голову 52-летнему мужчине, который от полученной травмы скончался. Repubblica выяснила, что убитый испанец Даниэль Тетор Шнелл был в Барселоне менджером многонациональной финансовой компании.

Corriere della Sera пишет, что камень был 40 на 40 сантиметров и отвалился на высоте 30 метров в районе правого трансепта - поперечного нефа в базиликальных храмах, пересекающего основной (продольный) неф под прямым углом.

На место приехала служба спасения и муниципальная полиция, мужчину пытались спасти. Известно, что церковь он пришел осматривать с женой, которая во время реанимационных мероприятий находилась рядом. Он умер на глазах у жены. Прокурор Флоренции возбудил дело об убийстве, передает newsru.com.

Упавший камень в архитектуре называется peduccio - каменный декоративный элемент, который представляет собой подобие капители, но не венчающий колонну, а прикрепленный к стене.

По мнению экспертов, базилика подвергается периодическим проверкам на предмет безопасности и никаких сообщений о критичности конструкций не поступало.

Храм пока будет закрыта для посещений. Существует многолетний план обслуживания и реставрации церкви, направленный на предотвращение таких случаев, поэтому сотрудники удивлены произошедшим. "Подобного никогда не было в истории церкви. Мы выражаем наши соболезнования семье жертвы", - заявили в базилике.



