Накладную и налоговую накладную объединят в один документ

Документы строгой отчетности - накладная и налоговая накладная - будут объединены в один документ с 28 октября. Об этом в пятницу на совместном брифинге заявили представители министерства финансов и Налоговой службы Молдовы.

По словам директора департамента косвенных и таможенных налогов минфина Алеси Богиу, также инициирован процесс унификации первичных документов со специальным режимом для облегчения документирования экономических операций.



"На сегодняшний день в своей деятельности предприятия сталкиваются с большим объемом работы в процессе документирования транзакций. Поэтому внесены изменения и дополнения в правовую базу, регулирующие номенклатуру, способ хранения и использования первичных документов со специальным режимом" - сказала она.



Специалист сообщила, что с 28 октября все предприятия, имеющие статус плательщика НДС, и те, которые не зарегистрированы в качестве плательщиков НДС, но в соответствии с действующим законодательством обязаны вести учетные записи, будут использовать в своей деятельности формуляр со специальным режимом единой налоговой накладной для документирования как налогооблагаемых НДС поставок, так и необлагаемых.



Заместитель директора департамента Налоговой службы Игорь Ставински отметил, что сам процесс получения новых налоговых накладных не изменился, передает Инфотаг.



"Предприятия по-прежнему смогут воспользоваться электронными налоговыми услугами, которые позволяют им отдаленно заказать накладные, не являясь в налоговую службу для подачи заявки. Цена на новые накладные не увеличится", - сказал он.



По его словам, накладные и налоговые накладные, напечатанные до 28 октября, могут быть использованы до полного истощения запасов, как на предприятиях, так и на складе Государственной налоговой службы. Для разъяснения процедуры заполнения накладных нового типа, на сайте налоговой службы размещен ролик с подробным объяснением.