У жителя Оргеева обнаружили 300 бутылок контрафактного алкоголя

Сотрудники Флорештского инспектората полиции обнаружили более 300 бутылок контрафактного алкоголя. Находка была найдена в машине 19-летнего водителя из Оргеева на въезде в село Гура-Каменка.

Полицейские обнаружили в автомобиле модели Lada, которым управлял 19-летний уроженец города Оргеев, 300 бутылок коньяка объемом 0,5 л каждая, передает tv8.md.

На бутылках отсутствовали акцизные марки, а водитель не смог предоставить сотрудникам органов правопорядка документы на перевозимый алкоголь. Молодой человек заявил, что товар, который он транспортирует, принадлежит 19-летнему пассажиру, проживающему в Кишиневе.

Полицейские выяснили, что алкоголь предназначался для продажи на территории Флорештского района.

Общая стоимость контрафактного алкоголя составляет 130 000 леев.

По данному факту было возбуждено дело о правонарушении. Нарушителю грозит штраф в размере до 3 000 леев с конфискацией товара, пишет point.md