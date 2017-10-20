С 1 ноября увеличатся пенсии у 65 тысяч граждан Молдовы

Почти 65 тысяч граждан, вышедших на пенсию с 2009 по 2011 годы, с первого ноября будут получать больше. Депутаты приняли во втором чтении законопроект о внесении поправок в бюджет социального страхования на 2017 год.

Валоризацию пенсий осуществят на пять месяцев раньше, чем было запланировано.



С начала следующего месяца пенсии для 58 тысяч человек вырастут на 17%, то есть на 255 леев. Пенсии по инвалидности повысят на 28% или на 275 леев. На покрытие этих расходов понадобится почти 34 миллиона леев.



Это уже второй этап валоризации пенсий. Новую формулу расчета применяют с первого апреля. Тогда перерасчет сделали для вышедших на пенсию с 2001 по 2008 годы.

С первого апреля 2019 года выплаты пересчитают для тех, кто вышел на заслуженный отдых с 2012 по 2014. А в начале апреля 2020 для вышедших на пенсию с 2015 по 2017 годы.