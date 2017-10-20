Житель Бельц нелегально ввёз более 3,5 тонн колбас из Украины

Мобильный экипаж Таможенной службы, как сообщает пресс-служба ведомства, 16 октября предотвратила попытку распространения на внутреннем рынке колбас и копчёностей из свинины. В микроавтобусе сотрудники таможни обнаружили 3700 кг запрещённой к ввозу украинской продукции.

Представить документы о происхождении товара водитель не смог.

За рулём машины, как уточнили в пресс-службе, находился житель Бельц . Товар был конфискован и направлен на экспертизу, о его стоимости ничего не сообщается.

Расследованием обстоятельств и правовой оценкой нарушения занимаются специализированные службы таможни, пишет esp.md

В ведомстве подчеркнули, что усиленные меры обусловлены задачей недопущения попадания на территорию страны вируса африканской чумы, который может обернуться существенным экономическим ущербом.