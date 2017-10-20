В России мужчина убил гадалку после 20 лет сеансов

В российском городе Волгоград пенсионер убил гадалку, услугами которой он пользовался 20 лет.

"По версии следствия, примерно с 1997 года обвиняемый неоднократно обращался к пострадавшей за оказанием эзотерических услуг. Однако в последние годы он стал винить ее во всех своих бедах", – рассказала старший помощник регионального прокурора Ольга Токарева.

Когда мужчина в очередной раз пришел к гадалке, то 13 раз ударил ее ножом, передает korrespondent.net.

"В ходе предварительного следствия установлено, что мужчина страдает психическим расстройством и совершил убийство в состоянии невменяемости. При этом он дал признательные показания и пояснял обстоятельства совершения преступления", – рассказала Токарева.

По данному факту возбуждено уголовное дело ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Но оно направлено в суд для решения вопроса о применении в отношении обвиняемого принудительного лечения.