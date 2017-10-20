Лесные пожары в Калифорнии: ущерб превысил 1 млрд долларов

Ущерб от лесных пожаров в Калифорнии предварительно оценили в $1 млрд, но велика вероятность, что эта сумма будет расти, пишет MarketWatch.

Чиновники ожидают, что после того, как эвакуированные жители смогут вернуться домой, количество страховых исков возрастет.

По информации государственного страхового инспектора Дейва Джонса, согласно первым данным восьми страховых компаний, которые получили десятки тысяч обращений от застрахованных граждан, общая сумма ущерба составляет 1,045 млрд. долларов.

"Эти цифры - только начало истории об одной из самых смертоносных и самых дорогостоящих катастроф в истории Калифорнии", - заявил он.

По состоянию на четверг, 19 октября, от огня погибли 42 человека. Пострадало более 3 тысяч автомобилей, а также больше 7 тысяч домов и других объектов недвижимости, в основном в северной части штата, где расположены винодельческие районы, сообщает nv.ua