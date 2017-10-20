В крови автолюбительницы из Харькова, убившей пять человек, нашли наркотики

В крови Елены Зайцевой, которая стала виновницей масштабной аварии в украинском городе Харьков, нашли следы наркотиков. Об этом заявил прокурор Максим Блохин.

"У Зайцевой установлен факт употребления опиатов", - заявил он.

По словам прокурора, он только что получил результаты анализа и попросил суд подшить их к делу.

Буквально перед этим Зайцева заявила, что регулярно проходит медобследования и лечение в связи с застарелой травмой - ушиб головного мозга. Но перед аварией никаких медикаментов не принимала, передает korrespondent.net.

Вечером 18 октября в центре Харькова произошло ДТП, в результате которого погибли пять человек и шестеро пострадали.