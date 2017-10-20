Компании CNN разрешили использовать "новостные беспилотники"

Американская телерадиокомпания CNN запустила программу по использованию дронов для отслеживания новостей.

Это произошло после того, как Федеральное управление гражданской авиации США выдало американскому новостному телеканалу разрешение на полеты дронов над людьми, сообщает агентство Bloomberg.

Компания CNN будет использовать квадрокоптеры Snap, которые имеют закрытые винты и способны разламываться при столкновении, не причиняя вреда человеку. Дрон Snap весит всего 620 граммов. Управлять такими беспилотниками будут двое операторов.

"Это первый раз, когда Федеральное управление гражданской авиации США разрешило неограниченное количество рейсов над людьми. Это решение означает важный шаг вперед не только для операций CNN, но и для всей коммерческой индустрии", - подчеркнул Дэвид Виджиланте, старший вице-президент по юридическим вопросам CNN.

Добавим, что сейчас в США правила запрещают полеты беспилотников над людьми. Этот запрет введен из-за опасений, что упавший дрон может нанести серьезные повреждения человеку. Раньше подобные разрешения также выдавались, но в основном - киностудиям, для полетов над определенными зонами, пишет nv.ua