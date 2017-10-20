В Одессе разоблачили подпольный оружейный цех

Служба безопасности Украины совместно с Нацполицией разоблачила в Одессе подпольный цех по переоборудованию стрелкового оружия.

Как сообщается, оборудовал его местный житель, который, принимая заказы через интернет, реставрировал оружие, и переделывал в боевое, пишет nv.ua

"Во время обысков по месту жительства злоумышленника и в нелегальной оружейной, оборудованной в гараже, оперативники СБ Украины изъяли два пистолета-пулемета Шпагина, винтовку Мосина и почти сто двадцать деталей для восстановления оружия", - заявили в СБУ.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти лет).