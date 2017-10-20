iPhone X недорого: китайский клон смартфона Apple вышел раньше оригинала

В Китае появился телефон который своим дизайном почти не отличается от долгожданного iPhone X.

Работает новинка под названием Hotwav Symbol S3 на Android 8.0 Oreo, сообщает издание Phone Radar.

У аппаратов совпадает диагональ экрана - чуть меньше 6 дюймов. Однако, если у творения Apple это OLED-дисплей, то китайский телефон оснащен дисплеем IPS с разрешением HD + и соотношением сторон 18:9.

В то время как iPhone X поставляется с тремя модулями камеры, у Hotwav Symbol S3 их четыре. Это 12 MP и 2 MP камеры на задней панели, а также 16 и 2 MP на передней панели. И передние и задние камеры получили светодиодные вспышки. Как видно на снимке, основные камеры китайского клона расположены вертикально, так же, как и на iPhone X.

Смартфон будет работать на 64-битном четырехъядерном процессоре Mediatek MT6739 в сочетании с 2 Гб оперативной памяти и 16 Гб встроенной памяти.

Китайские инсайдеры отмечают, что телефон доступен в двух версиях: со шторкой на экране и без нее. Судя по всему, устройство предназначено только для китайского рынка, пишет nv.ua