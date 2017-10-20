Американский стартап планирует печатать ракеты на 3D-принтере

Новый стартап под названием Relativity Space, планирует использовать массивные 3D-принтеры для производства грузовых ракет.

Основатели компании, два американских аэрокосмических инженера, собираются таким образом удешивить производство ракет в 10 раз, пишет TechCrunch.

Создатели Relativity Space - это бывший специалист компании Blue Origin Тим Эллис и Джордан Нун, который ранее работал в SpaceX. Они полагают, что создание ракеты с помощью 3D-печати в перспективе "неизбежно" и хотели бы быть одними из первых в данной сфере, пишет nv.ua

Строго говоря, Relativity Space не придумывала идеи печати компонентов ракеты на 3D-принтере: эта технология доступна и сейчас, но процесс идет медленно и стоит гораздо дороже, чем остальные технологии. Но стартап пошел путем создания своих собственных 3D-принтеров с нуля. Такие принтеры будут достигать шести метров в высоту и смогут создавать топливные баки ракеты в течение нескольких дней.

Таким образом, в случае успеха, стартап сможет напечатать свою ракету всего за месяц. Для сравнения: людям для создания подобного аппарата сейчас требуется в несколько раз больше времени.

К 2021 году Relativity Space намеревается наладить выпуск тридцатиметровых ракет со стоимостью запуска в районе $10 миллионов. Это примерно в десять раз меньше, чем тратится не постройку ракеты сейчас.