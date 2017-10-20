Вердикт КС: назначить министра обороды сможет председатель парламента или премьер-министр

Конституционный суд постановил временно передать исполнение обязанностей президента председателю парламента или премьер-министру. Эта мера необходима для назначения нового министра обороны.

Судья заявил, что президент может только один раз отклонить кандидатуру на вакантную должность министра. В то же время, глава кабмина может предложить другую кандидатуру или выдвинуть повторно отвергнутого кандидата. При этом президент не может отклонить повторно кандидатуру, выдвинутую на пост министра.

Таким образом, президент нарушил свои конституционные обязанности и клятву, которую произнёс во время вступления в должность. Исходя из этого, обязанность назначения министра обороны временно перейдёт к Андриану Канду или Павлу Филипу.

Решение КС является окончательным и обжалованию не подлежит.

Напомним, 17 октября Конституционный суд вынес постановление, согласно которому повторный отказ президента назначить министра следует толковать, как неспособность исполнения главой государства обязанности, что влечет за собой временную передачу полномочий.







