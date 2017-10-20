Стала известна судьба женщины, пропавшей после смертельного ДТП в Харькове

В Харькове опознана последняя жертва крупной аварии, в которой 18 октября погибли пять человек. В полиции установили, что погибшей оказалась 46-летняя Наталья Умаева, со ссылкой на управление нацполиции в Харьковской области сообщает издание «Вечерний Харьков».

Ранее украинские СМИ сообщили, что Умаева была на месте аварии, но затем бесследно исчезла.

«В ТСН обратились родственники Натальи Николаевны Умаевой, 1971 года рождения, которую не могут найти после аварии на улице Сумской в Харькове. Как рассказали родственники, женщина находилась на перекрестке во время этих событий и разговаривала с дочкой по телефону. Внезапно в трубке послышался шум, какой-то мужчина взял телефон и сообщил, что произошла авария и погибло много людей», — говорится в сообщении телеканала «ТСН».