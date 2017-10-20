Единственный в мире пикап Rolls-Royce продадут с аукциона

Британский аукционный дом Bonhams выставит на торги, которые состоятся 11 ноября, автомобиль Rolls-Royce с кузовом типа пикап. Об этом сообщает Motor Authority.

По информации аукционного дома, экземпляр является единственным в мире пикапом Rolls-Royce. Автомобиль входил в собрание известного коллекционера Линдли Ботуэлла и создан на шасси модели 40/50HP Silver Ghost Tilbury Sedan 1926 года.

Машина была собрана на заводе фирмы в Спрингфилде, штат Массачусетс, и продана жительнице Санта-Моники Лилиан МакКлерг. Ботуэлл приобрел автомобиль в 1940-е годы и решил переделать его в пикап. В дальнейшем машина использовалась для перевозки урожая цитрусовых с его фермы.

Автомобиль требует косметического ремонта, так как, по объяснению представителей Bonhams, «в кабине похозяйничали мелкие животные». Оценка лота — 50-70 тысяч долларов, пишет lenta.ru.

Линдли Ботуэлл (1901-1986) — американский фермер, один из основателей объединяющего коллекционеров автомобилей начала ХХ века Клуба безлошадных экипажей Америки (Horseless Carriage Club of America). Собрал одну из самых больших в США коллекций автомобилей 1900-1920-х годов. Собрание Ботуэлла будет выставлено на торги Bonhams 11 ноября. Аукцион состоится на принадлежавшем его семье ранчо Ботуэлл в Калифорнии.