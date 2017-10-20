Раскрыто происхождение неизвестных вспышек на Луне

Астрономы Европейского космического агенства рассказали о причинах появления слабых вспышек на Луне, происхождение которых ранее было неизвестным. По словам исследователей, они возникают при ударе о поверхность спутника Земли небольших метеоритов. Об этом сообщается на сайте Sky&Telescope.

Ученые раскрыли природу вспышек с помощью 1,2-метрового телескопа, находящегося в обсерватории Крионери в Греции. В рамках проекта NELIOTA астрономы следили за ночной стороной Луны, куда не падают солнечные лучи, в течение 22 месяцев. Слабые вспышки, оставляющие кратковременный тепловой след, регистрировались благодаря двум камерам, одна из которых улавливала красный диапазон излучения, а вторая — ближний инфракрасный.

По словам исследователей, ими были зафиксированы несколько десятков вспышек, в среднем одно событие за 1,8 часа наблюдения. Система позволила определить температуру удара, а также массу упавших на поверхность Луны тел. Оказалось, что при столкновении породы разогревались до 1770-3730 Кельвинов (1500-3456 градусов Цельсия). Это указывает на то, что масса падающих на естественный спутник Земли метеоритов, создающих еле заметные вспышки, не превышает несколько десятков граммов, пишет lenta.ru