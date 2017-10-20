Анализ данных космического аппарата NASA MAVEN, оснащённого сверхчувствительными датчиками, показал, что остатки магнитного поля вокруг Марса сформировались в своеобразный "магнитный хвост" позади планеты.
Как сообщает NASA, образование "магнитного хвоста" на Марсе стало возможным благодаря солнечному ветру — потоку ионизированных частиц, который, по мнению учёных, миллиарды лет назад и лишил Марс планетарных магнитных полей.
Пока учёные не определились с тем, что из себя представляет "марсианский магнитный хвост" — аномалия или остатки ранее неизученных особенностей планеты.
Астрофизики и планетологи отмечают, что обнаруженные "завихрения" уникальны — они значительно отличаются по своей структуре от магнитосферы Земли, Юпитера и Сатурна. Дальнейшее изучение остатков магнитного поля Марса позволит учёным точнее сказать о его природе, пишет life.ru
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авторы DW