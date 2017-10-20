За последний месяц свинина подорожала на 10%

За последний месяц свинина выросла в цене на 10%. Причина подорожания - введённый пять месяцев назад властями запрет на импорт мяса. Меры приняли после того, как в Украине и других зарубежных странах обнаружили вспышки свиной чумы. В связи с этим сократили поголовье скота и многие отечественные фермеры. Что также привело к росту цен.

"Раньше 25-ти килограммового поросёнка можно было купить за 80 евро, сейчас же - за 110. Отсюда и повышение цен на всё остальное", - сообщил фермер из Хынчештского района Пётр Морару.



Как отмечает фермер, мясокомбинаты не заинтересованы в покупке сырья у местных производителей, поскольку импортная продукция дешевле.



"Из-за рубежа привозят дешевое сырье, хотя оно и не такого высокого качества. Если мясокомбинаты будут сотрудничать с нами, то в будущем таких проблем не возникнет", - продолжил Пётр Морару.



"Сложилась беспрецедентная ситуация, у нас до сих пор не было таких цен на мясо. Стоимость одна и та же, что на сырьё от производителя, что на готовую продукцию, которую привозят за две тысячи из километров из Германии, и это с учётом налоговых сборов, акциз и НДС", - сообщил председатель патроната Сергей Грэдинару.



Глава патроната мясоперерабатывающих предприятий говорит, что решить ситуацию можно, увеличив квоту на поставку импортного сырья. В противном случае мясная продукция может подорожать на 25%. Сейчас килограмм свинины на рынке стоит до 90 леев.



"Цены на мясо повысилась на 10%. Если раньше килограмм стоил 75 леев, сейчас все 80 леев. Надеемся, что начнут снижаться".



Для решения ситуации, Национальное агенство продовольственной безопасности намерено провести встречу с местными производителями и владельцами мясокомбинатов.





