NASA может значительно расширить список пригодных для жизни плане

Учёные из Института космических исследований NASA создали математическую модель, благодаря которой данные обо всех потенциально обитаемых и пригодных для жизни человека миров будут сопоставляться с атмосферными и другими показателями планеты Земля, сообщает The Astrophysical Journal.

Новая математическая модель позволит астрофизикам ускорить поиск обитаемых планет и значительно увеличить их количество.

На поиск пригодной для жизни планеты влияет буквально всё: от близости к звёздам и наличия воды до средней температуры и состава атмосферы. Новая модель изучения позволит тратить значительно меньше времени на поиск "нового дома" — зная температуру определённых типов звёзд, учёные могут спрогнозировать количество и сформировать приблизительное описание пригодных для жизни планет.

Новый метод изучения включает в себя данные об использовании ранее разработанных способов наблюдения — радионаблюдение пульсаров, метод гравитационного микролинзирования, транзитный метод и другие. В данный момент учёные располагают данными о более чем пятидесяти потенциально пригодных для жизни экзосистем, пишет life.ru