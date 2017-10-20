В Одесской области изъяли более 200 кг марихуаны

Сотрудники полиции обнаружили и изъяли 216 кг марихуаны у трех жителей Белгород-Днестровского района Одесской области. Партия наркотиков предварительно оценивается в 16 млн гривен, сообщает региональное управление Нацполиции.

По информации правоохранителей, наркодельцы выращивали у себя дома различные сорта марихуаны и готовый товар сбывали путем "закладок" на территории региона.

У 54-летней женщины, которая сбывала наркотики в Одессе, изъяли более 15 кг марихуаны, которые уже были расфасованы для дальнейшей реализации. А у ее 47-летнего сообщника обнаружено 100 кустов конопли, готовый наркотик и около 70 тысяч гривен, полученных от торговли марихуаной. У третьего участника группы полиция изъяла бочки с 200 кг готовой к употреблению марихуаны, пишет korrespondent.net

Сегодня Приморский районный суд Одессы вынес постановление об аресте женщины, которая сбывала наркотик, с правом внесения залога.

По данному факту открыто уголовное дело по ч.2 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропнихречовин или их аналогов) УК Украины.

Задержанным грозит до десяти лет тюрьмы с конфискацией имущества.