В Лос-Анджелесе ограбили дом Мэрайи Кэри

Преступники ограбили дом американской певицы Мэрайи Кэри на 50 тысяч долларов. Как сообщает TMZ, у певицы украли аксессуары, среди которых дорогие сумки и очки.

Злоумышленники воспользовались тем, что певицы не было в ее доме в Лос-Анджелесе – она сейчас находится в Нью-Йорке, пишет korrespondent.net

Грабители проникли в здание через окно или дверь на верхнем этаже около 3.00 по местному времени 19 октября и отключили сигнализацию.