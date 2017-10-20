Подробности убийства сторожа виноградника в Хынчештском районе

В Хынчештском районе расследуют убийство. Минувшей ночью в винограднике близ села Лэпушна нашли тело 33-летнего сторожа. Его застрелил 53-летний житель Ниспоренского района, который приехал с приятеля красть виноград. О случившемся в полицию сообщил родственник погибшего. Он находился с ним в момент трагедии.

"Мой родственник спросил их, кто они такие и что им надо. Они хотели с ним договориться, но он сказал, что им следует говорить с владельцем виноградника. И собрался ему звонить. Тогда один из них крикнул: если вы хотите неприятностей, получите. И выстрелил в него", - сообщил родственник погибшего Андрей.



У погибшего остались четыре дочери.



Предполагаемого убийцу задержали спустя два часа после случившегося. Он вину признал.



"Подозреваемый задержан на 72 часа. Ему 53 года, он из Ниспоренского района", - сообщила пресс-секретарь ИП Хынчешть Татьяна Солотка.



Теперь мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.



