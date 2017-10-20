ДТП в Харькове: защита обвиняет в аварии другое авто

Адвокат Елены Зайцевой, обвиняемой в смертельном ДТП в Харькове, Юлия Козырь заявляет, что виновником аварии является автомобиль Volkswagen Tuareg, с которым перед наездом на людей столкнулся Lexus девушки. Об этом она заявила в пятницу на заседании суда в Харькове, передает Украинская правда.

По словам Козырь, видео с камер наблюдения свидетельствуют, что именно Tuareg врезался в Lexus, а не наоборот. Кроме того, утверждает юрист, Volkswagen начал движение на перекресток на желтый сигнал светофора.

Также, говорит адвокат, перед началом движения Tuareg стоял перед светофором, наехав на стоп-линию, что также является нарушением.

"По этому поводу вопрос: почему сегодня на скамье подсудимых находится Зайцева Елена", - вопрошает юрист.

Как сообщалось, вечером 18 октября в центре Харькова произошло ДТП, в результате которого погибли пять человек и шестеро пострадали.

В крови Елены Зайцевой, которая стала виновницей масштабной аварии в Харькове, нашли следы наркотиков.