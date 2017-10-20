В Шотландии запретят физическое наказание для детей

В Шотландии законодательно запретят физическое наказание для детей, подтвердили местные власти. Шотландия таким образом станет первой частью Соединенного Королевства, где шлепание детей будет объявлено вне закона.

Министры много раз заявляли, что не поддерживают родителей, использующих физическое наказание в отношении детей, однако о планах законодательных запретов не рассказывали.

Но вскоре все изменится - депутат парламента от Шотландской партии зеленых Джон Финни внес соответствующий законопроект, который, как ожидается, будет принят - министры шотландского правительства уже заявили, что намерены воплощать его в жизнь.

Согласно предложениям Финни, которые обсуждались все лето, дети получат такую же правовую защиту, как и взрослые, сообщает ВВС.

Сейчас шотландские родители с правовой точки зрения могут в свое оправдание сказать, что физическое насилие в отношении ребенка было "оправданным". Хотя использовать для физического наказания какие-либо предметы или бить ребенка по голове запрещено и сейчас.