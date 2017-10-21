В детсаду Киева пропала двухмесячная девочка. Как выяснилось, малышку похитила семейная пара, которая недавно потеряла своего новорожденного ребенка. Об этом сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.
"Похитителями оказалась семейная пара из Вышгорода. Несколько недель назад они потеряли своего новорожденного ребенка и приняли роковое для себя решение – купить или похитить чужого. Теперь им грозит до 10 лет лишения свободы по статье 146 Уголовного кодекса за похищение ребенка. Вместо того чтоб зачать новую жизнь или усыновить ребенка законным образом они теперь проведут долгие годы в местах лишения свободы", – написал Геращенко на своей странице в Facebook.
Он также отметил, что с момента похищения ребенка до момента задержания похитителей прошло меньше суток, передает korrespondent.net.
"И девушке, и ее мужу похитителю всего по 20 лет", – добавил Геращенко.
Младенца украли накануне, когда отец пришел вместе с двухмесячным ребенком в садик забрать старшую дочь. Он оставил коляску с девочкой под лестницей на первом этаже, а сам ушел в группу. Когда же через несколько минут вернулся, обнаружил пустую коляску. Позже в сети появилось видео похищения ребенка.
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авторы DW