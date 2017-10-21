ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

Сегодня не лучший день для общения со старшими, родители станут настаивать на своем, переубеждать их бесполезно. Любовные разочарования будут Вами переноситься с трудом. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. Уделите больше внимания детям.

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