В Африке пытаются локализовать вспышку смертельного вируса

В восточной части Уганды зафиксирована вспышка смертельно-опасной лихорадки Марбург. Специалисты Всемирной организации здравоохранения уже работают на местах для локализации очага заболевания, сообщает Центр новостей ООН.

"Специалисты ВОЗ пытаются купировать вспышку геморрагической лихорадки Марбурга в приграничных с Кенией районах на востоке Уганды", – говорится в сообщении.

Первый случай был подтвержден 17 октября, когда в местной больнице скончалась 50-летняя женщина. У нее на протяжении нескольких дней наблюдалась высокая температура с кровотечением, рвотой и диареей. Тремя днями ранее от аналогичных симптомов скончался ее брат.

"ВОЗ выделила 500 тысяч долларов из своего чрезвычайного фонда на финансирование мер по предупреждению распространения инфекции", – добавили в ООН.

Специалисты организации оказывают консультативную и экспертную поддержку минздраву Уганды. Кроме того, ведется наблюдение за лицами, контактировавшими с больными, передает korrespondent.net.

По словам представителя ВОЗ, Уганда в прошлом успешно справлялась со вспышками Эболы и лихорадки Марбурга. Но для того, чтобы остановить эту заразную болезнь, "необходимо принять срочные комплексные меры, которые требуют международной поддержки".

Геморрагическая лихорадка Марбург не поддается лечению и отличается высокой летальностью. Она передается через зараженных людей и животных.