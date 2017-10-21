Полномочия властей Каталонии будут переданы Мадриду

Премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что Мадрид вводит в действие 155-ю статью конституции Испании, чтобы восстановить законность.

Правительство и парламент Каталонии будут распущены, и в провинции в течении шести месяцев будут проведены досрочные выборы.

Премьер-министр Мариано Рахой встретился с членами кабинета - спустя почти три недели после референдума, состоявшегося в испанской провинции.

Испанское правительство заявляет, что голосование было незаконным, однако каталонский лидер Карлес Пучдемон настаивает, что он был наделен полномочиями объявить о независимости Каталонии, передает ВВС.