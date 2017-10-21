Шестерых китайских чиновников обвинили в попытке переворота

Глава китайского государственного Комитета по контролю над ценными бумагами Лю Шиюй заявил, что шестеро бывших высокопоставленных чиновников планировали сместить лидера Коммунистической партии Си Цзиньпина.

Чиновники, имена которых назвал Лю, были арестованы в рамках запущенной Си Цзиньпином масштабной антикоррупционной кампании. В частности, он назвал имя бывшего министра общественной безопасности Китая Чжоу Юнкана, приговоренного к пожизненному заключению в 2015 году, передает ВВС.

Также среди названных Лю чиновников оказался бывший руководитель партийной организации промышленного центра Чунцин Бо Силай, приговоренный к пожизненному сроку в 2013 году, и бывший член Политбюро Сунь Чжэнцай, задержанный в июле этого года и лишившийся всех партийных постов.

Перечисленные главой комитета чиновники "были невероятно жадными и коррумпированными, они планировали захватить контроль над партией и над государственной властью", заявил Лю Шиюй в четверг, выступая на заседании комитета в рамках XIX съезда Коммунистической партии Китая в Пекине.

Также Лю назвал имена Лин Цзихуа, арестованного в 2015 году, умершего в том же году генерала армии Сюя Цайхоу, и генерал-полковника Го Босюна, приговоренного к пожизненному заключению в прошлом году по обвинению во взяточничестве.

Из выступления Лю не было ясно, говорил ли он об одном заговоре, в котором участвовали перечисленные чиновники, или о нескольких попытках переворота.

"Си Цзиньпин справился с этими проблемами и устранил опаснейшую тайную угрозу партии и стране", - заявил Лю.