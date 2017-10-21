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Машина патрульных попала в ДТП на Буюканах
// фото: publika.md
15:23, 21 Oct 2017
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Пять человек пострадали в результате столкновения легковой машины и полицейского автомобиля. ДТП произошло накануне вечером на Буюканах.

Водитель легкового автомобиля не уступил дорогу машине полиции, хотя она, по словам очевидцев, двигалась с включенными спецсигналами. В салоне находился задержанный.

"Полицейская машина ехала с включенной мигалкой, а "Опель" в нее врезался. Машина перевернулась, потом из нее стали выходить полицейские. В салоне был человек в наручниках,"  - рассказал очевидец.

Обстоятельства аварии выясняются.




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